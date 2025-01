Pallanuoto giovanile femminile. Rari Under 16 all’assalto delle Finali tricolori

Dopo la vittoria nel girone 3 del campionato nazionale invernale allieve a punteggio pieno, con tre vittorie su tre, 67 gol realizzati e 10 subiti, la Florentia femminile under 16 di pallanuoto allenata da Lucia Giannetti è approdata, dopo sette anni di assenza dai grandi palcoscenici, alla Final eight di categoria in programma fino a domani al Centro federale di Livorno.

Oltre alla formazione biancorossa vi partecipano, suddivise in due gironi, Bogliasco 1951, Plebiscito Padova, Roma Vis Nova, Sori Pool Beach, Vela Nuoto Ancona, Ekipe Orizzonte e Rapallo. La Rari è inserita in un girone di ferro con Bogliasco, Padova e Roma, quest’ultima reduce da una cavalcata trionfale sia nella fase a gironi che nei quarti; ma ieri, al debutto, le fiorentine hanno fatto subito centro affermandosi proprio sulla Roma con un eloquente 14-4 che mette in cassaforte i primi tre punti e testimonia una superiorità netta; questi i parziali: 4-0, 4-1,4-1,2-2.

Per le biancorosse oltre alle ottime individualità di Bongini e Mazzei, autrici di sette dei quattordici gol a referto, un’ottima prova di squadra in attesa del doppio big match di oggi contro le più quotate rivali del Plebiscito Padova, campionesse in carica, e del Bogliasco.

La squadra è così composta: Francesca Pantani, Arianna Mazzei, Marica e Martina Spanó, Greta Bongini, Agnese Fiorini, Alice Bandinelli, Francesca Vaggelli, Margherita Caciagli, Bianca Cecchi, Sara Cresci, Gemma Falcone, Neralia Molino e Nilde Morelli. L’approdo alle finali scudetto è di per sé già un grande risultato per la società del presidente Andrea Pieri che torna ai vertici nazionali anche con le under 16 che in passato erano state protagoniste con giocatrici del calibro di Banchelli, Cordovani e Nesti. E per Giannetti, già tecnico delle giovanili gigliate, la vittoria di ieri è un buon inizio in attesa del debutto sulla panchina della prima squadra nel prossimo campionato di serie B.

f. m.