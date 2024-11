Pallanuoto: i ragazzi della Rari Nantes debuttano il 7 dicembre. De Akker oggi in vasca a Catania

La De Akker Bologna a Catania per trovare conferme. Dopo l’inizio difficile con tre ko di fila, la squadra di Mistrangelo viene da due belle vittorie con Ortigia e Florentia. Fischio d’inizio alle 17.

Prima tappa il 7 dicembre, invece, per la Rari Nantes Bologna, in vista del prossimo campionato di serie B maschile. I ragazzi di Antonio Viola continuano la preparazione in vista della prima giornata del campionato di serie B, dal 7 dicembre. Manca ancora il calendario per il quale si dovrà attendere ancora qualche giornata, ma in casa Rari Nantes si guarda con rinnovato ottimismo e la giusta consapevolezza di quella che è una stagione difficile, un campionato nuovo e avvincente che attende i giovani rariboys. I bolognesi sono stati inseriti nel girone 2 con trasferte lunghe e impegnative. Gli avversari saranno infatti Aquatica Torino, Plebiscito Padova, Cus Geas Milano, Bengodi Verona, Mestrina Nuoto, Nuoto Club Monza, Onda Blu, Bergamo Pallanuoto e Pallanuoto Vicenza, insomma una serie di trasferte sicuramente impegnative in tutto il Nord Italia per la neopromossa formazione bolognese. Come detto manca ancora il calendario ufficiale, ma la Federazione Italiana Nuoto ha ufficializzato le date. Via il 7 dicembre, si bissa il 14 poi è già tempo di stop, con un mese di sosta per le festività. Il campionato di B riprenderà l’11 gennaio con la terza giornata e da li in poi sarà tutta una tirata fino al 10 maggio giorno in cui è prevista la nona e ultima giornata di ritorno. In base all’esito della stagione regolare le prime quattro classificate dei quattro gironi di B, parteciperanno ai play-off promozione; ottava e nona dei rispettivi concentramenti saranno invece impegnate nei play-out salvezza, mentre infine la decima classificata di ogni girone retrocederà direttamente in C. Per le date le finali play-out sono in programma il 17, 24 e nel caso 31 maggio, si gioca come per i play-off al meglio delle tre sfide. Le semifinali play-off invece si giocheranno il 17, 21 con eventuale bella il 24 maggio, mentre le finali playoff promozione sono in programma il 31 maggio, 4 giugno ed eventuale la decisiva e definitiva gara 3 il 7 giugno.