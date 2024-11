Pallanuoto. Il girone emiliano ora è anche ufficiale

Saranno state le anticipazioni apparse ieri su queste colonne, o più probabilmente la necessità di dare alle società la possibilità di organizzare la prossima stagione, in ogni caso la Federazione ha ufficializzato ieri gli otto gironi in cui sarà articolato il prossimo campionato di serie C di pallanuoto maschile, a cui parteciperanno le due modenesi, Penta Modena e Coopernuoto. Tutto confermato per quanto riguarda la possibilità di tenere insieme tutte le emiliano-romagnole, e dell’inserimento di tre toscane nel girone ’3’ a cui si fa riferimento, con una unica grossa novità rappresentata dall’inserimento nel girone della President Bologna, che avendo rinunciato alla A2 si pensava ripartisse dalla Promozione, al posto del Pian del Bruscolo. Confermata anche la matricola Mugello, ma le altre toscane saranno il Pontassieve, e l’Azzurra Prato, per un girone equilibrato, ma non semplice.

m.c.