Pallanuoto, la tolentinate. Ruani in azzurro per i mondiali under 16

Laura Ruani della società Npn Tolentino indossa la calottina azzurra per i Mondiali di pallanuoto femminile Under 16 in corso in Turchia fino al 4 luglio. La portacolori cremisi fa parte della Nazionale guidata dal tecnico Aleksandra Cotti che ha convocato 15 atlete. "Sono molto contenta – racconta Ruani – di come sia andato l’ultimo collegiale prima della partenza per la Turchia (svoltosi a Napoli; ndr) perché, nonostante sia stato molto duro, sono riuscita a dare il meglio di me e questo grazie anche alle compagne che mi hanno supportata ogni giorno. Al Mondiale abbiamo l’obiettivo di entrare nelle prime 4 squadre del torneo. Sarà un’impresa, ma possiamo farcela. A prescindere dal risultato finale, sarà per me un’esperienza importante". Ruani può ricoprire molti ruoli: la versatilità è il suo punto di forza, anche se esprime il meglio di sé come interno d’attacco (posizione 4). Le azzurre sono inserite nel gruppo H assieme a Cina e Repubblica Ceca. Il debutto è previsto per oggi alle 16.30 contro la Repubblica Ceca.

m. g.