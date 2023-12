Pallanuoto. Le prime partite delle tre modenesi

Prosegue la preparazione della stagione 202324 della pallanuoto modenese, praticamente all’anno zero dopo la ’fusione’ a freddo con il Penta Modena, con difficoltosa ripartenza dalla serie C: dopo l’ufficializzazione della composizione dei gironi della quarta serie nazionale, con conseguente divisione delle tre modenesi, è arrivata la prima bozza dei calendari, che segnalano la partenza dell’attività una settimana prima dell’anno scorso. L’Onda Blu Formigine, inserita nel girone 2, esordirà il 20 gennaio nella piscina di Reggio Emilia, impianto ’di casa’ probabilmente anche per questa stagione, ospitando la matricola Css Verona: nella stessa data, inizierà anche il girone 3, dove sono state inserite la Coopernuoto Carpi, che esordirà in casa ricevendo la neopromossa Sterlino Bologna, ed il Modena, che invece inizierà alla piscina Gambi di Ravenna, mentre il derby è già in programma la settimana dopo, nella ritrovata Piscina Dogali di Modena.