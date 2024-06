Pallanuoto Lerici mette esperienza in difesa. Arriva Ottazzi, ex Sori e Marina di Carrara

IL Lerici Sport del presidente Alessandro Sammartano prosegue con i colpi di mercato: dopo l’arrivo del nuovo centroboa Elio Menicocci, ecco un tassello importante per la difesa. Si tratta di Alberto Ottazzi, che indosserà la calottina rossoblù nella prossima stagione, portando esperienza ai Coccodrilli grazie ai lunghi trascorsi nelle serie superiori. Un apporto fondamentale per dare maggiore incisività nella corsa verso la promozione. Ottazzi è nato nell’Andrea Doria ed ha accumulato lunghi trascorsi nelle categorie giovanili della Sportiva Nervi; con il club genovese è stato protagonista di una vera e propria scalata, approdando poi nella prima squadra con cui ha militato nella massima serie per diverse stagioni. E’ stato poi in forza a Chiavari e nel Sori. Ma non finisce qui, perché è stato un vero valore aggiunto per altri tre club con cui ha conquistato la promozione in serie A2: Andrea Doria, Metanopoli e Marina di Carrara. Proprio il Club Nautico è la squadra di provenienza di Ottazzi. "Uun giocatore che seguivo da tempo" commenta coach Andrea Sellaroli.

C.T.