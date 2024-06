Pallanuoto. L’Under13 di Faenza si gioca il 3° posto nella finale regionale

Grande soddisfazione per la squadra Under 13 di pallanuoto del Nuoto Sub Faenza, qualificatasi per la finale regionale per il terzo posto, dove affronterà Formigine/Sassuolo oggi alle 16.30 a Bologna. Dal 21 al 23 giugno questo gruppo, rinforzato con qualche giocatore un po’ più grande, sarà impegnato a Certaldo ai Campionati nazionali Uisp. Insieme ai pari età della Ravenna Pallanuoto, verranno allestite una squadra Under 14 e una Under 12 che dal 28 al 30 giugno parteciperanno in quel di Casal Borsetti al "Waterpolo World Festival" (Festival mondiale della pallanuoto), al quale sono iscritte importanti società da tutta Italia.

Per il terzo anno consecutivo con una quindicina di ragazzi dai 15 anni in su il Nuoto Sub Faenza effettuerà una serie di partite amichevoli con formazioni locali in Croazia, in particolare a Fiume e dintorni. Per quanto riguarda il nuoto in corsia, una ventina di atlete e di atleti delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi dei coach Marco Fregnani e Fabrizio Zani sarà in gara fino a domani al 27° Trofeo internazionale "Italo Nicoletti" allo Stadio del Nuoto di Riccione. Gli Esordienti B dell’allenatore Marco Mastrapasqua sono invece attesi dalle Finali del Campionato regionale estivo in programma domani alla piscina "Campedelli" di Carpi in vasca da 25 metri; gli Esordienti A di coach Nicolò Nonni dovranno invece attendere il 3 luglio per le Finali in quel di Ravenna.