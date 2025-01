Pallanuoto maschile: i ragazzi di Mistrangelo in un match cruciale per ambire al quarto posto. La De Akker sfida l’Olympic Roma

Seconda sfida consecutiva per la De Akker che dopo l’anticipo con la Pro Recco, torna in vasca, questo pomeriggio alle 15 alla piscina Longo, per sfidare nella penultima giornata di andata l’Olympic Roma. Contro la formazione capitolina, i ragazzi di Federico Mistrangelo si giocano una buona fetta delle proprie chance di quarto posto in classifica e quindi di una posizione migliore in vista della prossima Final Eight di Coppa Italia.

A due turni dal termine e alla vigilia dell’ultima sfida a Savona, Edoardo Cocchi e compagni hanno la ghiotta occasione oggi di fare punti contro la terzultima forza del campionato.

L’Olympic odierna avversaria è squadra da non sottovalutare, ma che appare essere alla portata di una De Akker che per due quarti sabato scorso ha tenuto testa ai campionissimi della Pro Recco. I bolognesi non saranno al completo visto il rientro in città nei giorni scorsi, ma l’assenza per influenza dell’americano Abramson reduce con la nazionale degli Stati Uniti dalla World Cup.

Obiettivo i tre punti quindi per la De Akker che dovrà fare grande attenzione alla formazione di Fiorillo che a sua volta non potrà schierare il montenegrino Stefan Vidovic, per lui rimandato esordio, ma che schiera tra gli altri anche l’ex Bruno Kadar.

Le altre gare: Florentia-Catania, Ortigia-Trieste, Onda Forte Roma-Pro Recco, Palermo-Posillipo, Brescia-Savona, Vis Nova Roma-Quinto.

La classifica: Pro Recco 36, Brescia 33, Savona 30, Vis Nova Roma e De Akker Bologna 18, Trieste 16, Ortigia e Posillipo 15, Palermo 14, Florentia 11, Quinto 10, Olympic Roma 8, Catania 3, Onda Forte Roma 1.

Filippo Mazzoni