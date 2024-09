Pallanuoto maschile serie B. Gennari, Cammarota e Repetto: che tris per la Rari Nantes

Tris di assi per la Rari Nantes. Lorenzo Gennari, Riccardo Cammarota (nella foto) e Valerio Repetto saranno a disposizione di Antonio Viola in vista della prossima stagione. Tante conferme, ma anche innesti di qualità mirati a consolidare squadra e categoria. In vista della prossima stagione di serie B di pallanuoto maschile la formazione diretta da Antonio Viola piazza un tris di acquisti per la prossima stagione con Gennari, Cammarota e Repetto. Confermata la maggior parte del blocco dell’anno scorso che vincendo le finali playoff con Certaldo ha portato al salto di categoria, in casa Rari Nantes si è guardato al futuro iniziando ad andare a potenziare un organico che da neopromossa in serie B, punta a confermarsi in categoria, in un girone che si annuncia difficile e al tempo stesso avvincente.

Ecco così che in vista del campionato il direttore sportivo del settore maschile e vicepresidente della Rari Nantes, Duccio Dalle Nogare si è mosso per potenziare l’organico e mettere a disposizione di coach Antonio Viola, confermatissimo dopo due eccellenti campionati alla guida della prima squadra. Gli arrivi di Lorenzo Gennari, diciannove anni nativo di Ravenna cresciuto nella President Bologna, ma nell’ultimo stagione in U18 e A2 a Brescia, del ventenne Riccardo Cammarota, perugino di nascita con alle spalle esperienze di A2 con Brescia e President e nazionale giovanile e infine da Valerio Repetto altro 2004, ligure di nascita e di formazione. Tre ventenni alla corte di Viola, a conferma di come in casa Rari Nantes si punti su giocatori comunque giovani e che possano crescere e far crescere la squadra verso traguardi sempre giù importanti.