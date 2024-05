Pallanuoto, Monza fa il suo dovere. Vittoria in trasferta sul Perugia. Salvezza con qualche rimpianto

Salvezza doveva essere e salvezza è stata. Anche perché i “granchi“, già in gara-uno, avevano dimostrato di essere superiori al “grifone“ umbro. La fondata ipotesi, basata sulla vittoria per 14 a 8 ottenuta nella prima sfida playout con la Libertas Rari Nantes Perugia, ha trovato definitiva conferma nel risultato della seconda partita. Il Nuoto Club Monza, imponendosi per 14 a 7 nel confronto alla piscina Nannini di Firenze, ha dimostrato di poter navigare anche nella prossima stagione nel campionato nazionale di Serie B. Resta comunque il rimpianto per un’annata condizionata da un pessimo girone di ritorno. La squadra allenata da Stefano Ingegneri, dopo aver definitivamente accantonato i propositi playoff (nella scorsa annata percorsi fino alla soglia della promozione in A2), ha dovuto frettolosamente puntare al mantenimento della categoria. Un obiettivo infine raggiunto, sia pure attraverso il sempre spiacevole epilogo dei playout.

Non stupisce, però, il fatto che l’allenatore perugino Massimo Arcangeli, a fine partita, abbia chiesto ai dirigenti monzesi come mai la loro squadra si sia ritrovata a battersi per evitare di finire in C. Nel finale di partita ha esordito in prima squadra Giorgio D’Urso, 17enne portiere della juniores. I risultati inferiori alle attese non innescheranno comunque “terremoti“ in organico. "Sarebbe ingeneroso - ammette il vice allenatore Fabio Frison - nei confronti di un gruppo che nello scorso campionato fece così bene. E poi sono convinto che anche un’esperienza come i playout possa far crescere la squadra".

Gianni Gresio