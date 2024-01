Pallanuoto: ore 18. La President è in cerca di punti

Sabato campale per le bolognesi di pallanuoto. Cominciamo dalla serie A2 con la President impegnata in campo maschile e la Rari Nantes in quella femminile. Oggi pomeriggio alle 18 la formazione di Andrea Posterivo scende in vasca allo Sterlino per affrontare Sori, nella seconda di campionato. Dopo la vittoria all’esordio domenica scorsa a Padova, Veronica Perna e compagne cercano quest’oggi il bis di fronte al proprio pubblico curioso di vedere la nuova Rari Nantes all’opera.

Passando alla serie A2 maschile, la President di Furio Veronesi oggi sarà impegna a Lavagna, sempre alle 18 contro i liguri. Dopo il pari col Marina di Carrara i bolognesi, penultimi nel girone, sono attesi da un confronto sulla carta difficile, ma non impossibile.

Si gioca infine anche la prima giornata del campionato di serie C maschile emiliano-marchigiano. Due le formazioni al via: la Rari Nantes di Antonio Viola impegnata a Fermo alle 19.15 punta ad un campionato di vertice, lo Sterlino Pallanuoto di Francesco Boccia invece attesa, alle 20, dalla sfida nella vasca del Carpi.