Pallanuoto. Penta e le altre, prove di rinascita

Anche se la stagione potrebbe far pensare ad altri tipi di sport, si è avviata la stagione della pallanuoto modenese, che dopo i fasti della serie A1 degli anni Ottanta, e la successiva buona partecipazione prima alla A2, poi alla B, era caduta in grave disgrazia con la chiusura di qualche anno fa della piscina Dogali. L’anno scorso l’unico impianto coperto da 50 metri, dell’intera provincia di Modena, è tornato in piena attività, e con esso è ripartita anche la pallanuoto modenese, giunta al suo punto più basso in Serie C. È toccato al Penta Modena raccogliere i cocci del disastro dell’ultima stagione cadetta della Sea Sub, e dopo un campionato di Serie C di assestamento, quest’anno sembra proprio che la società abbia intenzione di fare le cose per bene, visto l’importante rafforzamento effettuato, ed il proposito, vista la rosa amplissima, di schierare anche una seconda squadra fuoriquota in Promozione. Sono così rientrati un sacco di giocatori che erano andati a fare esperienza in altre squadre, come Cojacetto, Sorbini ed André, dal disciolto President di A2, Montante e Righetti dalla Reggiana, Cavazzoni e Cantiello dal Formigine, Bertesi e Stefani dal Carpi, mentre ci sono anche importanti conferme, prima fra tutte quelle di Luca Selmi come allenatore, che potrà contare tra gli altri su Testini, Gandolfi, Gavioli, Rametta, Prampolini, e Martelli, oltre che della competenza organizzativa di Luca De Marchi. Qualche novità anche nelle altre squadre modenesi, con la Coopernuoto Carpi che punta sui giovani affidati in serie C a Luca Ascari, ed in Promozione al rientrante ’Pepe’ Pederielli, mentre nella rinnovatissima Onda Blu Formigine, che riparte dalla Promozione, approda Stefano Ruini. In attesa di conoscere i gironi di Serie C, nel weekend si comincerà a fare sul serio con un primo torneo a Parma, dove si confronteranno la locale Coop Parma, la Reggiana, il Penta Modena ed il Carpi. Marco Cavazzoni