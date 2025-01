Pallanuoto. Ravenna comincia con una sconfitta

Inizia con una sconfitta in casa (11-9 dal Pontassieve) il campionato della Pallanuoto Ravenna. Padroni di casa avanti 5-3 a fine primo tempo. Gli ospiti recuperano terreno e raggiungono il 9-9 alla fine del terzo periodo, chiudendo poi il match sull’11-9. "Un vero peccato - afferma il mister Vladimir Cukic - perché inizialmente abbiamo messo in difficoltà i nostri avversari poi, complici una difesa ancora da registrare al meglio e l’assenza del nostro capitano Baroncelli, Pontassieve è rientrato in partita e ha vinto".