Pallanuoto: sabato alla ’Longo’ una giornata speciale tra l’arrivo dei campioni della Pro Recco e l’attività con ragazzi disabili. Solidarietà e spettacolo: la De Akker va a segno

Giornata di festa per la pallanuoto bolognese. Sabato alla piscina Carmen Longo, con ingresso gratuito, la De Akker di Federico Mistrangelo ospiterà i campionissimi della Pro Recco. Una sfida e un appuntamento a cui al valore agonistico la società guidata da Alberto Vecchi ha voluto aggiungere un lato ludico e sociale. "Vogliamo che tutti, anche chi non conosce la pallanuoto, possa venire sabato – conferma Vecchi - e vedere all’opera i migliori giocatori al Mondo. Uno spettacolo unico".

La sfida valida per la quarta giornata del Round Scudetto verrà anticipata dagli allenamenti del settore giovanile della De Akker. "E’ la partita più facile da preparare – confida Federico Mistrangelo –. I ragazzi sono carichi perché non c’è nessuna pressione. Cercheremo di rimanere in partita più possibile".

Poi parola al ds Arnaldo Deserti che parla di futuro. "La nostra crescita è continua". De Akker e Pro Recco saranno accompagnate sul bordo vasca da una rappresentanza di "Pallanuoto Bologna Senza barriere", la squadra creata dall’associazione Adoremus che ogni domenica alla piscina Vandelli, propone un pomeriggio di nuoto e pallanuoto a una quindicina di ragazzi con disabilità neuro psico-motorie.

"Ai ragazzi garantiamo questo servizio gratuitamente – conferma Giosuè Fogacci che guida l’associazione Adoremus – per non gravare su famiglie che hanno già tanti costi". Coordinatore tecnico Furio Veronesi.

Filippo Mazzoni