Pallanuoto serie a. Rari vince a Genova. Tre punti d’oro in chiave salvezza

IREN GENOVA

11

R.N. FLORENTIA

12

IREN GENOVA QUINTO: Ghiara, Gambacciani, Di Somma 1, Villa, Panerai 4, Perongini, Puccio 3, Nora, Figari 2, Massa, Aicardi 1, Gambacciani, Noli, Gandolfo. All. Bittarello

R.N. FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco, Di Fulvio 1, De Mey 2, Borghigiani, Turchini, Cardoni 1, Sordini 2, Benvenuti 1, Bini 5, Hofmeijer, Gioia, Visciani. All. Minetti

Arbitri: Colombo e Petronilli

Parziali: 1-3, 5-3, 4-4,1-2.

Superato lo scoglio delle squadre "impossibili", la Rari mette nel cassetto le quattro sconfitte consecutive torna a vincere contro una squadra che aveva i suoi stessi punti in classifica. La Florentia ha ripreso finalmente la marcia giusta confermandosi una squadra in grado di recitare un ruolo importante con le formazioni di centro classifica. Ma non è stata una partita facile; entrato in vasca con lo spirito giusto e con la formazione finalmente al completo, il settebello gigliato ha trovato infatti un’avversaria che le ha dato del filo da torcere soprattutto nel secondo e terzo parziale. La partita, iniziata con un promettente 3-1 per i biancorossi nel primo parziale, si è mantenuta in equilibrio fino all’ultimo quando Bini (nella foto) e Sordini hanno realizzato le reti del +2 (10-12). A due minuti dalla fine il ligure Di Somma ha accorciato le distanze ma a qual punto la difesa gigliata ha chiuso la saracinesca. Rispetto al passato la Rari è riuscita a finalizzare molte più azioni con l’uomo in più (5/8): spicca Bini, cinquina.