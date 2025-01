Pallanuoto serie A2 donne: Slagter è d’applausi. La Rari Nantes sorride

TOLENTINO8RARI NANTES BOLOGNA17

TOLENTINO: Zitelli, Peters 2, Santandrea 1, Mariani 1, Cerquezzi, Orizi, Bedini, Chiucchiù, Nardi 1, Ruani 2, Fefè, Marconi, Remigi, Abrizi 1. All. Caproli.

RARI NANTES BOLOGNA: Galbani, Buriani, Perna 3, Garofalo 1, Mazzia 3, Slagter 4, Morselli 2, Staglianò, Ruggiero, Ferrigno, Mesterova 3, Gnassi 1, Fiorini, Maccaferri. All. Posterivo.

Arbitro: Luciani.

Note: parziali 3-3, 2-4, 2-4, 1-6.

Ottima prestazione per la Rari Nantes che vince anche nella seconda giornata di A2 imponendosi nella difficile vasca di Tolentino. Bene Giorgia Galbani in porta, eccellente la difesa orchestrata da Chiara Morselli, da sottolineare l’esordio in A2 di altre due giovanissime ragazze del vivaio come Meissa Staglianò e Caterina Maccaferri e la super prova da parte di Carolina Slagter (foto), non solo per le 4 reti messe a segno. Ottimo apporto anche di Nela Mesterova, Veronica Perna e Alessia Mazzia ma benissimo anche le giovanissime che si sono fatte davvero onore in vasca, dando un importante contributo al secondo successo, in altrettante partite giocate dalla ragazze di Andrea Posterivo. Sabato Rari Nantes di nuovo in trasferta, questa volta a Napoli in casa delle Lions.

Filippo Mazzoni