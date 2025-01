Pallanuoto Serie B. Casazza e Gatti trascinano il Lerici: Novara ko

NOVARA

4

LERICI

8

NOVARA: Lippous, Rognoci, Aspesi, Laurini, Patti, Pluchino, Ciardo, Borzini, Caspani G. Caspani R 1, Catania, Di Prisco, Magnani, Altilia. All. Consiglio.

LERICI SPORT: Cavo, Giusti, Iaci, Telara, Casazza, Avvenente, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti, Menicocci, Ottazzi, Torracca. All. Sellaroli.

Arbitro: Pavanetto

Reti: Rognoci, Patti, Caspani R, Di Prisco, Iaci (2), Casazza (3), Gatti (2), Ottazzi.

Parziali: 1-1, 2-4, 1-2, 0-1.

NOVARA – Il Lerici Sport non si ferma più e porta a casa la vittoria numero quattro su altrettante partite, espugnando la piscina Terdoppio, dove batte i padroni di casa del Wp Novara per 8-4. I locali, dopo il fuoco di paglia contro il Livorno, successo che aveva spezzato un lungo digiuno, insaccassano la sconfitta, seppur più bravi a concretizzare le occasioni. La maggior precisione, però, non basta ai piemontesi: i Coccodrilli sono troppo forti e tengono a distanza gli avversari, che impattano fino al 2-2, per poi subire il primo pesante break di 3-0 che ne ridimensiona speranze e aspettative. Da lì, i piemontesi andranno sempre all’inseguimento, fino a sfiorare il pari sul 4-5, ma senza riuscire a capitalizzare la rimonta. Detta legge il Lerici, che chiude con tripletta di Casazza e doppiette di Iaci e Gatti. "È stata una partita strana – commenta coach Andrea Sellaroli – giocata a ritmi molto bassi. La nostra pecca è stata probabilmente quella di adeguarci al loro gioco: primo tempo in sostanziale equilibrio nel punteggio, ma non come occasioni create. Tutta la partita è stata caratterizzata dal fatto che abbiamo creato tanto, ma ci sono stati annullati gol per controfalli e fuorigioco che ci potevano anche stare, però non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni create, diversamente da quanto hanno fatto loro, altrimenti il divario sarebbe stato ancora più ampio. A parte quando loro sono rientrati sul -1 a metà del terzo tempo, abbiamo sempre avuto un margine di almeno tre gol, fino al +4 finale".

Spenta l’eco di questo pokerissimo, in casa Lerici è di nuovo tempo di concentrarsi, guardando al tris di gare da brivido che prevede il calendario. "Ora ci aspettano tre finali con Carrara, Aragno e Imperia – continua Sellaroli – le prime due ci seguono a soli tre punti di distacco e sarà un periodo molto difficile, che dirà tanto per il nostro campionato". Sabato il big match alla ’Mori’ nel derby di alta classifica contro Marina di Carrara, allenato dall’ex capitano dei Coccodrilli Zarko Zaric. Risultati: Rapallo Nuoto-Rn Imperia 57 sospesa, Us L. Locatelli-Dream Sport 9-6, Gs Aragno- San Giorgio Wp 4-3, Cn Marina di Carrara-Livorno Aquatics 12-9. Classifica: Lerici Sport 12, Cn Marina di Carrara e Gs Aragno 9, Locatelli 7, Dream Sport 6, San Giorgio Wp 4, Rn Imperia 57, Wp Novara e Rapallo Nuoto 3, Livorno 0.

Chiara Tenca