Pallanuoto serie B. Lerici non può fallire. Contro Metanopoli serve una vittoria

Una partita da non fallire per far continuare il sogno: dopo lo stop rimediato in gara-1 dal Wp Metanopoli Milano, il Lerici Sport chiama a raccolta i suoi tifosi per continuare a sognare la promozione in quello che ad oggi si preannuncia come l’incontro più importante dell’anno. Oggi alle 18.30 alla ’Mori’ di Spezia andrà in scena gara-2-e i Coccodrilli dovranno mettercela tutta per non fallire l’appuntamento, pena la fine della corsa play off. "I ragazzi sono usciti prima dal lavoro lunedì, sono arrivati a Lerici alle 19 e sono usciti alle 22. Ieri sera ci siamo allenati a Sori, la risposta fuori dal campo me l’hanno già data" commenta coach Andrea Sellaroli (nella foto) nel prepartita.

Centrale, per poter staccare il pass per la ‘bella’ sarà anche l’atteggiamento mentale della rosa, che dovrà essere diverso da quello visto in vasca nel precedente incontro fra le due formazioni. "Ora dovremo rimanere concentrati senza farci prendere dalla frenesia e altri fattori che ci distolgono dalla concentrazione - continua l’allenatore rossoblù - per centrare il risultato. La squadra il suo dovere l’ha fatto tutto l’anno e lo sta facendo tuttora. Sarebbe un grande rammarico non riuscire ad arrivare a gara-3 dopo una stagione fatta così bene". Il tecnico avrà a disposizione la formazione al completo, e servirà, oggi più che mai, l’ottavo uomo sugli spalti. Arbitrano Rotondano e Pagani Lambri.

Chiara Tenca