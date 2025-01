Pallanuoto Serie B. Lerici vince senza festa: "Partita bruttissima»

Lerici Sport

6

Locatelli

3

LERICI SPORT: Cavo, Giusti, Iaci, Telara, Casazza, Barrile, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti, Menicocci, Ottazzi, Torracca, Torquati. All. Sellaroli.

LOCATELLI GENOVA: Scarsi, Albasini, Fajette, Cornacchia G, Ferrero F., Cognatti-Mele, Legari, Barattini, Gagliardi, Cornacchia M., Buttera, Ferrero F., Ferrando.

Parziali: 2-2, 2-0, 2-1, 0-0.

Arbitro: Pagani Lambri

Reti: Telara, Casazza 2, Barrile, Gatti, Menicocci; Ferrero F., ferrando

LA SPEZIA – "Una bruttissima partita: come temevo, la sosta di Natale ci ha creato diversi problemi; la nota positiva è che pur giocando male, grazie anche al nostro portiere Cavo, siamo comunque riusciti ad ottenere i 3 punti". Questa, la sintesi del big-match della terza di andata contro l’Us Locatelli, una delle ’bestie nere’ dei Coccodrilli, tracciata da coach Andrea Sellaroli . Il Lerici Sport batte la formazione genovese e di mantenere la testa della classifica del girone 1 di serie B in solitaria, ma non giocano una buona pallanuoto: partita poco tecnica e molto fisica, con l’estremo difensore che ci mette più volte una pezza.

Apre sul fronte avversario Ferrando (0-1), poi Barrile impatta e ancora Ferrando mette la doppietta, con Casazza pronto a rispondere (2-2). Il Lerici piazza un break di quattro gol e va avanti fino al 6-2 siglato da Gatti nella terza frazione, con la quarta che scorre a reti inviolate. Bottino portato a casa, ma guardando avanti. "Ci siamo radunati nello spogliatoio dopo la partita – continua Sellaroli – anche i ragazzi si sono resi conto di aver fatto dei passi indietro nel gioco. E’ mancata la brillantezza, ma lavoreremo insieme per farci trovare più pronti nei prossimi impegni". Sabato i Coccodrilli difenderanno la classifica nella trasferta contro il Wp Novara. Risultati: Livorno-Novara 7-9, Dream Sport-Rapallo 13-11, Imperia 57-Aragno 7-9, San Giorgio-Marina di Carrara 3-6. Classifica: Lerici Sport 9, Dream Sport, Marina di Carrara e Aragno 6, Locatelli e San Giorgio Wp 4, Imperia 57, Novara e Rapallo 3, Livorno 0.

Chiara Tenca