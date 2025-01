Pallanuoto Serie B. Luci e ombre: "C’è rammarico ma siamo primi»

Lerici Sport

6

Marina di Carrara

6

LERICI SPORT: Cavo, Avvenente, Giusti 1, Telara, Casazza, Barrile 2, Virdis, Casagrande, Italiani 1, Gatti 2, Menicocci, Ottazzi, Torracca, Torquati. All. Sellaroli.

MARINA DI CARRARA: Sammarco, Priolo, Lanzi, Mangiante, Giambruno 1, Romanengo, Bonicelli 1, Vittori 1, Botto S., Botto G. Alia, Schiaffino 3, Pasqualetti, Botto A. All. Zaric.

Arbitro: Giorgio Ioannou.

Parziali: 1-1, 0-2, 4-0, 1-3.

LA SPEZIA – Un incontro rocambolesco, in cui non si è visto in campo il Lerici Sport migliore, finito in parità: finisce 6-6 il derby fra i Coccodrilli e il Cn Marina di Carrara, con i padroni di casa che dopo esser andati avanti e aver addirittura doppiato gli ospiti, si sono fatti rimontare e raggiungere sul finale, complice il rosso al portiere Cavo negli ultimi secondi di gara. Gli apuani (dove fra dirigenza, panchina e campo sono tanti gli ex rossoblù) hanno avuto il merito di non gettare mai la spugna e di crederci fino in fondo, ma sul fronte locale hanno pesato le defezioni e l’assenza di Iaci, squalificato. Il team del presidente Sammartano conserva, comunque, la testa della classifica.

Così commenta coach Andrea Sellaroli: "Abbiamo saputo solo giovedì del provvedimento che ha fermato il nostro giocatore, ancora non capiamo il motivo; in più, ci sono state diverse defezioni durante la settimana e abbiamo avuto Barrile fermo a lungo. E’ colpa nostra esser passati dal 6-3 al 6-5, poi negli ultimi 40 secondi, loro erano con l’uomo in più, avevo due time out con palla nostra, ma l’arbitro ha espulso nostro portiere e Carrara ha pareggiato. C’è ancora tanto rammarico, ma siamo ancora primi in classifica". La prossima partita in trasferta contro l’Aragno, a caccia di riscatto dopo il ko col fanalino di coda Livorno. Risultati: Locatelli-Rapallo 9-6, Dream Sport-Novara 19-8, San Giorgio-Imperia 10-7, Livorno-Aragno 12-9. Classifica: Lerici Sport 13, Locatelli e Marina di Carrara 10, Dream Sport e Aragno 9, San Giorgio 7, Imperia, Livorno Rapallo e Novara 3.

Chiara Tenca