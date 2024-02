Pallanuoto serie b. Monza vola a Imperia. Dopo la gioia di Torino i “granchi“ sognano

Gol ed emozioni, pure questa volta, non son mancati. Perché il Nuoto Club Monza, quando si mette d’impegno, è capace di “costruire“ un thriller acquatico. La conferma più recente arriva dal 12 a 10 sull’Aquatica Torino, successo capace di catapultare i “granchi“ in solitudine al quarto posto della classifica del Girone 1. Il confronto esterno con la Rari Nantes Imperia, domani alla Piscina Cascione (ore 17.30), sembra fatto apposta per misurare il livello di imprevedibilità del settebello monzese. Che, oltretutto, sette giorni dopo dovrà affrontare in casa il Metanopoli, attuale seconda forza del raggruppamento. Intanto, l’allenatore Stefano Ingegneri deve pensare all’Imperia, formazione che può vantare un passato in serie A1 e A2. Da quest’ultima la formazione ligure è appunto precipitata nella cadetteria al termine della scorsa annata. L’avversario, dunque, è di quelli che è proibito sottovalutare. Imperia è attualmente terz’ultima con sette punti, giusto la metà di quelli finora accumulati dalla squadra monzese.

Gli ospiti, oltretutto, dovranno rinunciare per due turni ad Alberto Mazza, espulso per brutalità con l’Aquatica Torino. Monza dovrà fare fronte alla doppia assenza del suo capocannoniere, in questo campionato già 19 volte a bersaglio. Un imprevisto non da poco per un Ncm che punta comunque ai playoff. "Finora - spiega il vice allenatore Fabio Frison - le uniche delusioni sono venute dai pareggi con Verona e Vicenza".