Pallanuoto serie B: successo per i ragazzi di coach Viola all’esordio del campionato. La Rari Nantes sorride subito. Sgobbi è fenomenale fra i pali

RARI NANTES

6

PLEBISCITO PADOVA

4

RARI NANTES : Sgobbi, Negrini, Senigalliesi, Spadafora 1, MIcillo, Stagni, Montroni 1, Gennari 1, Repetto, Cammarota 2, Fadda, Cecconi 1, Costa, Gori. All. Viola.

PLEBISCITO PADOVA: Destro, Casieri 2, Poletti, Forese, Leonardi, Baldassa, Arenasano, Marotto 1, Sartori, Zocco 1, Maccà, Pisani, Maretto, Locatelli. All. Rolla.

Arbitro: Luciani.

Note: parziali 1-1, 3-1, 1-1, 1-1.

Splendido esordio per la Rari Nantes Bologna che al suo debutto in serie B batte 6-4 il Plebiscito Padova. Gran bella prestazione collettiva per i ragazzi di Antonio Viola che tengono benissimo il campo davanti ad una grande del campionato come il Padova, e conquistano una meritatissima vittoria.

Francesco Sgobbi praticamente insuperabile tra i pali, una difesa straordinaria e un attacco efficace portano alla prima fantastica perla della stagione. Sfida spettacolare con i portieri Sgobbi e Destro impegnatissimi ma quasi imbattibili. Ospiti avanti con un rigore di Casieri a metà prima frazione, Cammarota pareggia i conti poco dopo.

La Rari Nantes mette la freccia a inizio seconda frazione con il rigore di Spadafora. Zocco pareggia, ma prima dell’intervallo Gennari e Montroni lanciano i bolognesi avanti 4-2 al cambio di vasca.

Nella ripresa ancora Cammarota segna il 5-2, ma Marotto accorcia le distanze.

La rete di Cecconi vale il nuovo +3 Rari ad inizio ultima frazione di gioco. Casieri segna il 6-4, ma la formazione di Antonio Viola controlla il ritmo del gioco e porta a casa successo e tre punti.

Sabato prossimo Rari Nantes attesa dalla seconda sfida dell’anno in casa del Bergamo.

Le altre gare: Monza-Dalmine 13-12, Torino-Bergamo 14-12, Vicenza-Verona 12-6, Mestrina-Milano 3-7.

La classifica: Vicenza, Rari Nantes Bologna, Milano, Torino e Monza 3; Dalmine, Bergamo, Padova, Mestrina e Verona 0.

Filippo Mazzoni