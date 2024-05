Pallanuoto serie c. Big match a Mestre per la Reggiana La Reggiana (37) sfida la Mestrina (37) in un cruciale scontro al vertice. I padroni di casa vogliono approfittare del fattore campo per allungare, mentre i granata devono reagire per difendere il secondo posto. Due squadre con numeri diversi si affrontano, con la Mestrina che ha la difesa meno battuta e la Reggiana un attacco prolifico. Il precedente stagionale favorevole alla squadra emiliana.