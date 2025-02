Pallanuoto serie c. Marina Militare, caccia al tris di vittorie

Caccia alla terza vittoria consecutiva per la Marina Militare, che dopo aver battuto Busto e Buccinasco, si prepara ad ospitare alla ’Mori’ di Spezia domani alle 17 il Varese Olona, quarto con 12 punti, 2 sopra il team di Foti. Biancardi e compagni scenderanno in vasca sulla scia della crescita che sta caratterizzando questa fase della stagione. "Ci troveremo davanti un’altra squadra ostica – commenta il tecnico – nelle prime posizioni. E’ una partita importante, ci sono in contemporanea gli scontri diretti nella parte alta e se faremo un buon risultato, potremo riaprire la corsa verso la testa del girone". Venerdì sera le rifiniture, al termine di una settimana di preparazione in cui è difficile riuscire a far allenamento con l’intera formazione, essendoci diversi universitari fra i giocatori, ma il clima è buono. "Siamo in crescita, i due successi consecutivi ci hanno fatto bene".