Pallanuoto Serie C. Marina Militare ko a Firenze: "Una prestazione sotto tono»

Firenze

13

Marina Militare

10

MARINA MILITARE: Bellomini, Di Caro, Franzoni 1, Conselmo A. 3, Pardini, Conselmo M. Bertucci, Barcellone 2, Pelliccia, Biancardi 4, Sartori N. Sartori D. D’Imporzano. All.: Foti.

Parziali: 3-2, 4-0, 6-4, 0-4

Arbitro: Cocchi

FIRENZE – Seconda sconfitta consecutiva per la Marina Militare nel girone toscano di serie C: il team di coach Foti, dopo lo stop del turno precedente contro la capolista Dream Sport, cede al Firenze Pallanuoto, che alla piscina ’Nannini’ s’impone 13-10 e resta al secondo posto in classifica in solitaria, relegando gli spezzini al terzo (a quota, rispettivamente, 12 e 9 punti). Gara a senso unico, con un’ipoteca sul risultato già nella prima metà da parte dei gigliati; poco influente il tentativo di recupero degli ospiti nell’ultimo tempo, nonostante le quattro marcature realizzate.

"Di queste cinque partite – commenta nel post gara coach Carlo Foti – questa è stata sotto tono rispetto alle altre: abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo le mani addosso e subito un pressing anche al limite, ma anche l’arbitraggio non ci ha tutelato: abbiamo avuto 19 espulsioni contro, le ultime nel quarto tempo in cui abbiamo cercato di riprendere la partita, ma il gap era forte. Non cerchiamo alibi. Sabato arriva il Certaldo Nuoto e serviranno punti per riagganciare". Appuntamento alla ’Mori’ della Spezia, dove la squadra tornerò dopo ben tre turni consecutivi in trasferta alle 16.30.

Classifica: Dream Sport 15, Firenze Pn 12, Marina Militare 9, Andrea Doria, Certaldo Nuoto e Azzurra Prato 6, Torre Np Pontassieve e Gryphus Perugia 3, Pol, Olimpia Colle Val d’Elsa 0.