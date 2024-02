Pallanuoto Serie C. Marina Militare ko a testa alta. Ottima prova con la capolista

Dream Sport

16

Marina Militare

11

MARINA MILITARE: Belluomini, Di Caro 3, Franzoni, Conselmo A. 2, Pardini, Conselmo M., Bertucci, Barcellone, Pelliccia, Biancardi 3, Sartori N. Sartori D. 3, Lazzeri. All. Foti.

Parziali: 2-2, 2-3, 8-3, 4-3.

Arbitro: La Barbera

FIRENZE – Pronostico rispettato per la sfida al vertice della quarta di campionato del girone toscano di C maschile: la Dream Sport Firenze s’impone alla Nannini sulla Marina Militare di coach Foti per 16-11. La corazzata gigliata, dopo essere andata sotto di un gol a metà gara, nel terzo tempo mette una distanza incolmabile (8-3 il parziale) e ipoteca la vittoria, cementata gestendo l’ultimo quarto. "Siamo andati a Firenze sapendo di incontrare una squadra nettamente superiore a noi – commenta coach Carlo Foti – ma nei due parziali li abbiamo messi anche sotto; sono stati Dani e Astarita a fare la differenza: hanno vinto sulle individualità, io gioco e giocherò sempre come squadra, ma sono rimasto contento per l’atteggiamento contro una formazione del genere. Normale pagare l’inesperienza sotto rete, prendere gol in ripartenza, ma senza quelle individualità, i nostri avversari sarebbero stati alla nostra portata". Sabato in programma una nuova trasferta nel capoluogo toscano contro la Firenze Pallanuoto, ora a pari merito con la Marina Militare, scivolata in seconda posizione. "Ci faremo un’idea delle pretendenti al secondo posto, lavoriamo bene in settimana per arrivare preparati". Classifica: Dream Sport 12, Firenze Pn e Marina Militare 9, Andrea Doria e Certaldo 6, Prato e Perugia 3, Colle Val d’Elsa 0.

Chiara Tenca