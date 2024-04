Pallanuoto Serie C. Penta e Onda Blu sono nei guai. Retrocessione sempre più vicina

Non si chiude bene, il turno del campionato di Serie C di pallanuoto, che coinvolge le tre squadre modenesi: il bottino è di un solo punto in tra gare, e la zona retrocessione si fa sempre più vicina per Penta Modena, ed Onda Blu Formigine. I ragazzi di Pierantoni hanno retto per tre tempi alla Coop Parma, giocando alla pari, e fiorando il pari nell’ultimo tempo, salvo poi fallire un rigore, ed una facile occasione da rete, che di contro i ducali non hanno sbagliato. Pesante, al di là del risultato, la sconfitta interna del Penta contro il Moie in un vero spareggio salvezza: la netta sconfitta contro gli abbordabili marchigiani, ed il contemporaneo pareggio del S.Severino contro la Coopernuoto Carpi, lasciano i modenesi al penultimo posto, mentre Carpi fallisce l’occasione di staccare definitivamente la zona calda.

Pallanuoto, Gir. 2, 13^ G.: Reggiana-CSS Verona 14-3; RN Verona-Lodi 6-14; Cremona-RN Trento 9-8; Onda Blu Formigine-Coop Parma 7-11; Mestrina-Preganziol 16-10.

Classifica: Reggiana punti 37, Mestrina 34, Lodi 30, Cremona 22, Parma (*) 16, RN Verona 14, Preganziol 13, RN Trento 11, Onda Blu Formigine e CSS Verona 4.

Gir. 3, 12^ G.: Penta Modena-Moie 8-11; Jesina-Sterlino BO 17-9; Fermo-Persicetana 10-10; RN Bologna-Ravenna 19-3; S.Severino-Carpi 12-12.

Classifica: RN Bologna punti 36, Jesina 24, Persicetana 23, Fermo 20, Carpi (&) e Moie 15, Ravenna 13, S.Severino 11, Penta10, Sterlino 6. (*) = una partita in meno. (&) = due punti di pen. m.c.