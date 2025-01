Pallanuoto Serie C. Primo hurrà per la Reggiana. E ora sotto con il Parma

REGGIANA 17 RAVENNA 10

REGGIANA NUOTO: Sirianni, Ferrari, Strolin, Roldan, Lepore, Croci, Curti, Bartoli, Bussei, Boccedi, Magnani, Algeri, Falanga, Borrelli. All. Franceschetti.

RAVENNA: Natalino, Cimatti, Amore, Falduto, Catalano, Gjojdeshi, Bandini, Valentini, Ciccone, Biagetti, Siboni, Agatensi, Monteleone, Renzi. All. Cukic.

Reti: Roldan (4), Lepore (3), Croci (2), Curti (2), Bussei (2), Magnani (2), Strolin, Algeri (RE); Ciccone (5), Catalano (2), Cimatti (2), Biagetti (RA).

È arrivata la prima vittoria stagionale per la Reggiana (3), che si aggiudica la sfida casalinga con Ravenna (0), valida per la seconda giornata della Serie C di pallanuoto.

La squadra di Franceschetti si prepara così nel migliore dei modi al derby dell’Enza di sabato prossimo, che la vedrà far visita ai "cugini" del Parma.

"Venivamo da una sconfitta pesante, quella dell’esordio con la Persicetana - spiega Riccardo Curti, autore di una bella doppietta - e abbiamo disputato una bella gara sotto diversi punti di vista. Ravenna ci ha messo in difficoltà ma ci siamo fatti valere, portando a casa il risultato. Parma? Ogni derby - dice ancora Curti - è davvero una partita a sé e loro daranno qualcosa in più, giocando davanti al pubblico amico, dimostrando di poter valere un posto importante in categoria nonostante, come noi, si siano ringiovaniti parecchio".

d.r.