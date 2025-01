Pallanuoto serie C. Ravenna, sabato arriva Pontassieve

La Pallanuoto Ravenna è pronta al debutto in campionato dove anche in questa stagione si presenterà con una squadra dall’età media bassa, formata dai ragazzi del proprio settore giovanile. Il debutto nel torneo di serie B sarà domani alle 18.30 alla piscina Gambi contro il Pontassieve e dopo tanti anni nel girone marchigiano-veneto i ravennati disputeranno quello toscano-emiliano, molto insidioso e dal livello tecnico più alto.

"Il nuovo girone è tutto da scoprire – afferma il confermato coach Vladimir Cukic - perchè affrontiamo le squadre toscane storicamente molto più veloci e tattiche rispetto alle formazioni che avevamo incontrato negli anni precedenti. Comunque - abbiamo fatto un ottimo precampionato ricco di amichevoli e tornei e mi aspetto un grande contributo e crescita soprattutto dai giovani, come Amore, Agatensi e Siboni che già anno scorso hanno dimostrato di poter giocare senza timori reverenziali nel campionato senior".

In questo raggruppamento pieno di insidie ci sono squadre attrezzate per il grande salto in serie B, come Reggiana e Parma, ma anche tante sorprese come Modena, San Giovanni in Persiceto, Carpi la President Bologna. Tra le toscane ci sono il Prato e le neopromosse Pontassieve e Colle Val d’Elsa. Fra le fila ravennati ci sono alcune novità, come il ritorno di Luca Monteleone fra i pali in coppia con Eugenio Natalino, e Mattia Catalano e Carlo Biagetti, uno a centroboa e l’altro come difensore pronti ad aiutare i nostri senatori Dario Baroncelli e Luca Ciccone.

Completano l’organico il centro Mattia Valentini, i difensori Sasha Bandini e Francesco Amore, i centrovasca Luca Cimattie Alessandro Bustacchini e gli esterni Jacopo Agatensi e Davide Siboni oltre ai giovani Carlo Cambria e Emanuele Gjojdeshi, entrambi Under 18 e in rampa di lancio. La Ravenna Pallanuoto parteciperà anche in questa annata sportiva a tutte le categorie giovanili federali, dall’Aquagoal, ovvero dall’attività per bambini fino agli 11 anni propedeutica alla pallanuoto, per proseguire con i campionati giovanili Under 14, Under 16, Under 18 e Under 20 maschili.