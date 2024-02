Pallanuoto Serie C Reggiana: marcia senza ostacoli. Sbancata anche Cremona La Reggiana domina la Serie C con una vittoria contro la Bissolati Cremona, rimanendo in testa al girone. Con un attacco potente e 77 reti segnate in 5 partite, dimostrano una crescita costante. Prossimo sfida contro la Mestrina per consolidare le ambizioni playoff.