Pallanuoto Serie C: sabato prima di campionato. Sale l’attesa per il debutto in casa con la Persicetana

Conto alla rovescia avviato per il debutto della Reggiana nel campionato di Serie C. La formazione cittadina esordirà sabato alle 18,15 nelle acque amiche di via Melato, ospitando la Persicetana: inseriti nel raggruppamento tosco-emiliano, dopo che lo scorso anno le avversarie provenivano per larga parte dal Veneto, i granata non partono col favore del pronostico come accaduto nel recente passato. L’organico è stato infatti ringiovanito, pescando a piene mani dal florido settore giovanile, mentre hanno salutato Ruini, tornato a Formigine, e la coppia Righetti-Montante, accasatasi al di là del Secchia nelle file del Penta Modena, data dagli addetti ai lavori come squadra da battere; oltre ai confermati Bussei, Lepore e Algeri, solo per citarne alcuni, il tecnico Franceschetti potrà contare su alcuni talenti costruiti in casa, tra cui Croci, Strolin e Ferrari. Saranno promosse in B le vincitrici dei playoff, cui si qualificano prima e seconda di ogni raggruppamento, mentre ultima e penultima saranno retrocesse senza spareggi. Nel frattempo buon avvio di stagione per le giovanili: la formazione Allievi si è qualificata per il girone a 6 che mette in palio l’accesso ai quarti di finale scudetto, mentre la Juniores ha cominciato col piede giusto travolgendo il President Bologna; sabato, prima del match della prima squadra gli Esordienti sfideranno Carpi.

d.r.