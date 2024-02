Pallanuoto . Sesta successo per la Reggiana

La Reggiana (18) centra il sesto successo in altrettante gare del campionato di Serie C, regolando 8-6 nella vasca amica di via Melato la Mestrina (13) nel primo big match della stagione e mantiene il comando della classifica a +2 su Lodi. La formazione granata va sotto in avvio, quando i veneti trovano il gol dell’1-2, per poi ritrovarsi e portarsi avanti già al termine del secondo parziale, quando il tabellone indica 4-3. Nel finale, dopo esser stati sotto di 3 lunghezze, i padroni di casa vengono quasi riacciuffati dagli ospiti, che si portano sul 7-6, per poi cedere alla distanza. Sugli scudi Roldan, Curti e Algeri, mentre a completare lo score sono Montante e Lepore. "Abbiamo giocato un’ottima gara – spiega il portiere Bazzani – dopo averla preparata con grande attenzione. Siamo cresciuti molto in queste settimane, questa è la prima sfida che vinciamo con meno di 5 reti di scarto: rispetto allo scorso anno siamo più consapevoli, non ci nascondiamo e vogliamo arrivare tra le prime 2 per giocarci la promozione. Nel prossimo trittico, che comincia sabato con Formigine, andremo a caccia di conferme per chiudere al meglio il girone d’andata".