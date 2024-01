Pallanuoto. Siena pronta alla battaglia. Sette squadre e 65 atleti

La Pallanuoto Siena si prepara a un’intensa stagione nei campionati Uisp, presentando con orgoglio ben sette squadre, per un totale di 65 atleti. Un impegno e una partecipazione senza precedenti che riflettono la crescita e l’entusiasmo costante all’interno del club. Le giovanili saranno al centro dell’azione, con due squadre Under 12 e due Under 14 (Siena Bianco e Siena Nero), una squadra Under 16 e una Under 19. La prima squadra invece si cimenterà nel campionato Senior Girone B. A esordire per primi, domani, nella piscina di Pontassieve, gli Under 16 di mister Burroni che affronteranno i padroni di casa. L’attenzione si sposterà poi sulla piscina dell’Acquacalda, domenica 21, con l’inizio del campionato Under 14. Alle 15 sarà il turno del Siena Nero, alle 16 del Siena Bianco, entrambi pronti a dimostrare talento e determinazione. Le sfide proseguiranno nella settimana successiva, con gli Under 12 e gli Under 19. L’apice dell’emozione domenica 4 febbraio, quando la prima squadra debutterà a Lucca contro la Zeri Nantes Livorno, mentre gli Under 14, di nuovo a Siena, si sfideranno in un derby tutto bianconero. Il 2024 segna un capitolo significativo per la Pallanuoto Siena: l’imponente schieramento sottolinea il costante impegno e la dedizione della dirigenza, del dt Marco Mancini e di tutti gli allenatori. Un motivo di orgoglio per coloro che lavorano incessantemente, dedicandosi all’allenamento degli atleti sin da settembre. L’obiettivo è chiaro: rendere la Pallanuoto Siena sempre più competitiva.