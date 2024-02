"Pallanuoto Siena Uisp: successi e sconfitte nel concentramento di San Marcellino"

Ottime affermazioni per le due squadre Under 12 della Pallanuoto Siena Uisp nel concentramento di San Marcellino, Firenze. Il Siena Bianco ha battuto 2-22 il Pontassieve B, in una partita a senso unico. A trascinare la squadra uno strepitoso Gabriele Strano, per la prima volta in doppia cifra. Il Siena Nero ha battuto il Valdarno 12-6, con gol di Corti (7), Panti (2), Bertolino (1), A. Margiotta (1), Strano (1). I senesi sono partiti in sordina, subendo il gioco del Valdarno, ma senza perdersi d’animo e con convinzione, sono riusciti, già a metà del terzo tempo, a recuperare lo svantaggio, grazie anche a Corti che, con 7 gol, si è confermato punto di riferimento dei bianconeri. In entrambe le partite, in panchina l’atleta della prima squadra Diego Baldi. Felice la dirigente Monica Vegni: "Le due formazioni – ha detto – hanno giocato divertendosi e si sono impegnate senza risparmiarsi". Gli Under 16 sono stati battuti 7-15 dal Certaldo, in gol Cosco (2), Scarpelli (2), Belluardo (1), De Serio (1), Grazzini (1). Le prime due frazioni hanno visto il Certaldo dominare l’incontro, anche in virtù dei fuori quota schierati; i senesi hanno commesso numerosi falli, 5 da rigore; Giudilli, con 3 espulsioni di fila ha messo fine alla sua partita dopo 12 minuti. Quando gli avversari, sull’1-9, hanno inserito i più giovani si è ristabilito l’equilibrio e anche la parità di risultato. Alla fine l’ha spuntata il Certaldo, ma in ragione della composizione della formazione, non saranno assegnati i 3 punti. La piscina Acquacalda non ha la profondità regolamentare da permettere alla Pallanuoto Siena di organizzare il concentramento del 3 marzo: appuntamento alla piscina Olimpia di Colle.