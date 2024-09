Pallanuoto, Stefano Tempesti riparte dalla Euro Cup a 45 anni

Prato, 17 settembre 2024 - “Vogliamo mettere in difficoltà tutte le squadre che affronteremo, consapevoli che si tratterà di formazioni ben strutturate e molto preparate. Per noi sarà un’ottima occasione per iniziare a rodare quelli che saranno i nostri schemi di gioco in campionato e in coppa, che si tratti di Champions o di Euro Cup”. Parole e musica di Stefano Tempesti, che a dispetto delle 45 primavere non sembra avere la minima intenzione di appendere la calottina al chiodo. Ma del resto perché dovrebbe, visto che è ancora uno dei migliori giocatori del campionato nonché giocatore-simbolo dell'Ortigia? Ecco quindi che, per il portiere di Prato, l'esordio stagionale si è concretizzato pochi giorni fa in Spagna nel round di qualificazione alla Champions League.

Ha offerto il solito contributo di esperienza e concretezza, ma stavolta non è bastato anche alla luce del livello particolarmente alto di una competizione equilibrata: la vittoria contro il Pays d'Aix è stata vanificata dalle sconfitte contro Sabac e Sabadell, con il terzo posto nel raggruppamento che non basta per accedere alla fase successiva. Ma è più che sufficiente per partecipare alla Euro Cup: Stefano e soci giocheranno a partire dal prossimo 27 settembre contro il Paok, il Triglav Kranj e il Duisburg. E ci sarà inoltre la Serie A1 2024/25, che sarà un'edizione “storica”: per la prima volta non sarà presente ai nastri di partenza una squadra schiacciasassi nettamente superiore alle rivali, considerando il ridimensionamento della Pro Recco nella quale lo stesso Tempesti ha giocato per più di tre lustri, facendo incetta di trofei. Il giocatore pratese potrebbe quindi ritrovarsi a lottare per lo Scudetto, come ai bei tempi. E chissà che prima di ritirarsi non possa davvero festeggiare quello che per lui sarebbe il quindicesimo tricolore.

G.F.