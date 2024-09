Pallanuoto. Tempesti pronto per la Champions

Le primavere sono ormai 45, ma la voglia di giocare e l’entusiasmo sono quelli di un ragazzino. E Stefano Tempesti si prepara così a disputare almeno un’altra stagione ai vertici, come fa ormai da tre decenni a questa parte. Il debutto stagionale in Europa del "portierone" pratese, che dal 2019 è un punto di forza dell’Ortigia, coinciderà con tutta probabilità con il girone di qualificazione della Champions League che inizierà il 13 settembre a Sabadell (in Spagna) e che sino al 15 settembre successivo vedrà il sodalizio siciliano sfidare i padroni di casa dell’Astralpool, il Sabak e il Pays d’Aix. Ci sarà poi la Serie A1 2024/25, che sarà un’edizione "storica": per la prima volta non ci sarà una squadra schiacciasassi nettamente superiore alle rivali, considerando il ridimensionamento della Pro Recco nella quale lo stesso Tempesti ha giocato per più di tre lustri, facendo incetta di trofei. Il giocatore pratese potrebbe quindi ritrovarsi a lottare per lo Scudetto, come ai bei tempi.

G. F.