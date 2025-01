Pallanuoto Tolentino. È ora di buttarsi in acqua

Per la Pallanuoto Tolentino è giunto il momento del debutto stagionale in A2 femminile e in serie C maschile. Le ragazze esordiscono domenica a Moie, i ragazzi lo fanno in casa, sabato (piscina "Caporicci", ore 20.30), contro Tivoli. La formazione femminile torna in A2 dopo aver ottenuto la promozione nella passata stagione in virtù del 2° posto nel girone e, poi, del successo negli spareggi disputati ad Avezzano. Tolentino ha già 7 campionati alle spalle in questa categoria. Il tecnico è il riconfermato Luca Caproli, artefice pure del bronzo vinto la scorsa estate ai Nazionali Under 16. E col blocco di quelle promettenti atlete affronterà adesso l’A2. La rosa è formata da Irene Del Furia, Gaia Cerquozzi, Ilaria Orizi, Ludovida Santandrea, Elena Sergolini, Irene Fefè, Giorgia Pieroni, Letizia Mariani, Chiara Chiucchiú, Martina Bedini, Elisa Marconi, Amelia Peters, Martina Abrizi, Sara Zitelli, Elena Nardi, Irene Crocetti, Laura Ruani, Marta Lucchese, Emma Baldinelli e Ginevra Remigi. Le avversarie nel girone, oltre a Moie, sono Rn Bologna, Civitavecchia, Gls Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Parma e Roma Vis Nova.

I maschi, invece, retrocessi dalla B, ripartono dalla C e si confronteranno con Fermo, Jesina, Moie, Pian del Bruscolo, Perugia, Bracciano, Colle Val d’Elsa, Certaldo e Tivoli. Il tecnico è cambiato: dopo tre stagioni Omar Cappelloni ha lasciato la panchina tolentinate e al suo posto ora c’è Vadim Rojdestvenskiy, ex pallanuotista ucraino (centroboa), campione d’Europa con l’allora Urss nel 1987. L’organico è formato da Edoardo Bordi, Francesco Bianchi, Alessandro Svampa, Matteo ed Edoardo Vella, Carlo Montecchiarini, Federico Bellesi, Edoardo Pelliccioni, Enrico Tosi, Marco Noè, Saverio Ceselli, Lorenzo Pieragostini, Lorenzo Scagnetti, Michele Ruani, Nicola Pascucci, Cristian Piermattei, Andrea Bianchi, Matteo Grasso, Samuele Spè, Riccardo Latini, Gabriele Salvucci.

m. g.