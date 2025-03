Pallanuoto. Tolentino soddisfatto a metà. Bene le ragazze, ko il team maschile

L’ultimo turno di campionato della Pallanuoto Tolentino si è vissuto sul doppio confronto con Moie. In A2 le ragazze sono tornate in vasca - dopo la sosta del torneo, giunto al giro di boa - nella piscina "Caporicci" hanno vinto il loro derby regionale con il punteggio di 20-12 grazie a un’ottima prestazione di squadra. Le tolentinati (nella foto Martina Abrizi e Laura Ruani) sono partite subito forte, imponendosi nel primo parziale con un secco 6-1 che, di fatto, ha indirizzato l’intero incontro. Le ospiti hanno provato a impattare, pareggiando il secondo parziale (4-4) e vincendo di un gol il terzo (5-6). Ma è stato poi l’ultimo tempo a risultare decisivo perché le padrone di casa hanno ritrovato grande lucidità e compattezza rifilando un perentorio 5-1 che ha segnato la fine della partita sul risultato di 20-12. Il tecnico Caproli ha schierato Zitelli, Peters (6 reti), Santandrea (1), Mariani (1), Cerquozzi (5), Orizi, Bedini, Chiucchiú, Nardi (1), Ruani (4), Fefè, Marconi, Remigi e Abrizi (2). Il prossimo turno per le ragazze della Npn Tolentino è previsto per domenica in casa della Rari Nantes Bologna (piscina Sterlino alle 12.30).

A livello maschile, invece, è arrivata una bruciante sconfitta per la compagine di serie C, ugualmente impegnata contro la Pallanuoto Moie nell’impianto "Caporicci" di Tolentino. Il match, molto tirato, è terminato 9-14 per gli ospiti. Ora il torneo si ferma per un turno, essendo finito il girone d’andata.

