Pallanuoto, torneo delle Regioni. Tre ragazze del Tolentino nel team delle Marche

Sono partite per Ostia le tre giocatrici della Pallanuoto Tolentino che difendono i colori della Rappresentativa Marche al "Trofeo delle Regioni", manifestazione riservata alle atlete nate nel 2009 e in anni successivi. Si tratta di Marta Lucchese (classe 2010), Laura Ruani e Sara Zitelli (classe 2009).

Il torneo, iniziato ieri con la prima gara tra Marche e Friuli, terminerà sabato, alla vigilia di Pasqua. Tredici le formazioni che partecipano al Trofeo delle Regioni, fra queste per l’appunto quella della nostra regione, guidata dai tecnici Milko Pace e Alessandro Paoloni.

La selezione delle Marche è stata inserita nel girone B e affronta nella prima fase della competizione le rappresentative di Lazio, Friuli e Abruzzo. Si tratta di una bellissima avventura per il terzetto della Pallanuoto Tolentino che si conferma ottimo vivaio per il territorio, sia a livello maschile sia in campo femminile.

m. g.