Pallanuoto Uisp. La Compagnia della Coppa. Fiorentini sul tetto d’Italia

La Compagnia Pallanuotisti Fiorentini conquista la Coppa Italia Uisp. La manifestazione si è svolta alla splendida piscina La Monumentale di Torino e vedeva confrontarsi le migliori squadre d’Italia Uisp ovvero le vincenti dei campionati regionali di Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Lazio, Liguria. Il girone ha visto l’inaspettata eliminazione della fortissima Vintage Torino colma di ex giocatori di A2 e padrona di casa, complice la sconfitta proprio contro la Compagnia Pallanuotisti Fiorentini per 4-3 nella partita di apertura del torneo con le saette di Mattesini e gol decisivo di un Matteo Astarita sempre presente, giocatori di spicco della squadra insieme al portiere Asatiani. Due Ponti Roma ha poi superato per 8-6 la formazione di casa.

La formazione fiorentina, galvanizzata e ispirata, affronta a viso aperto la Due Ponti Roma e si impone per 8-6 e conquista il primo posto. Nella semifinale i fiorentini si incrociano con la Rari Nantes Savona e assistiamo a una partita quasi perfetta con meritata vittoria gigliata. Si va alla finale dove Due Ponti ha sconfitto nel derby romano la Snc Civitavecchia 9-6 e comincia la battaglia: Firenze vs Roma. Partita contratta nel primo tempo poi la Compagnia Pallanuoto Fiorentini viene fuori alla distanza con un gruppo eccezionale. Decisivo nel finale il recupero palla di Claudio Vidrich che in contropiede serve il passaggio ad Astarita che appoggia in porta per la gioia della panchina.

La Compagnia Pallanuotisti Fiorentini conquista la Coppa Italia 2024 Uisp. L’allenatore/giocatore Matteo Martinelli non nasconde la felicità per la conquista del titolo ed elogiando tutti i ragazzi, per forza, bravura e spirito di gruppo: Simone Peruzzi, Michele Cicerone, Massimiliano Marzi, Massimiliano Scottà, Emilio Gambineri, Duccio Poggiali, Francesco e Lorenzo Travaglini, Uva Luca Boni, Matteo Giulietti, Claudio e Leonardo Vidrich, Matteo Librio, Mario Ghidini preparatore; su tutti i bomber Matteo Astarita e Andrea Mattesini, nonchè il portierone Nikolas Asatiani, giocatori dal passato in serie A che hanno sposato la filosofia del gruppo. Presidente e capitano Francesco Franceschi.

F. Que.