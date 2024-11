Pallanuoto. Un girone unico per l’Emilia-Romagna

Manca ancora l’ufficialità, ma pare che finalmente la Federazione si sia decisa a riunire in un unico girone tutte le squadre emiliano-romagnole di pallanuoto impegnate nel torneo di serie C, e conseguentemente anche le due modenesi Penta Modena e Coopernuoto Carpi: sembra una notizia relativamente importante, ma in realtà non avveniva da diversi anni, tra le proteste dei club, costretti a lunghi viaggi nel Trivento, per le emiliane, o in centro Italia per le romagnole. Nel girone, che sarà organizzato dal Comitato Regionale Emiliano, dovrebbero quindi trovare posto, oltre a Penta Modena e Coopernuoto Carpi, anche Coop Parma, Reggiana, Persicetana, Ravenna e la matricola Pian del Boscolo: il girone sarà da dieci squadre, e pare che le tre mancanti arriveranno dalla Toscana, si parla di Firenze, Pisa, forse la matricola Mugello, dal tasso tecnico abbastanza elevato.

m.c.