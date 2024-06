Pallanuoto under 16. Tolentino nelle Final eight

La formazione Allieve della Pallanuoto Tolentino ha conquistato il pass per le finali nazionali di categoria, che si disputeranno dal 18 al 21 luglio ad Avezzano. È il secondo anno consecutivo che la squadra delle Allieve della "Npn" cremisi si qualifica per la fase conclusiva del campionato italiano, cui accedono le migliori otto. Quella in Abruzzo, infatti, sarà una Finale eight nella quale le giovani atlete tolentinati dovranno fare i conti con Padova, Rapallo, Bogliasco, Bologna, Sori Pool Beach, Locatelli Pallanuoto e Catania. La compagine tolentinate, guidata da coach Luca Caproli, ha ottenuto l’accesso superando in semifinale, a Bogliasco, la squadra dei Castelli Romani 13-2, dopo aver vinto 19-1 contro Brescia e aver perso di fronte alle padrone di casa del Bogliasco 14-5.

Le ragazze protagoniste della qualificazione sono Sara Zitelli, Letizia Mariani, Gaia Cerquozzi, Sara Candale, Elena Nardi, Laura Ruani, Irene Del Furia, Emma Baldinelli, Marta Lucchese e Ginevra Remigi. Farà parte della spedizione ad Avezzano, oltre al tecnico Caproli, anche il dirigente accompagnatore Mario Foglia. Intanto, la forte Laura Ruani è stata convocata in azzurro per un raduno collegiale della Nazionale italiana Under 16, che si svolge a Napoli fino al 25 giugno.

m. g.