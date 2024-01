Pallavolo: il torneo ha visto ampia partecipazione. Soddisfazione per il Club Imola, trionfante in Under 16 femminile. Diffusione Sport, il Babyvolley è un successo

In un PalaRuggi pieno come nelle migliori occasioni si è concluso il torneo Babyvolley. Un exploit organizzativo e non solo per Diffusione Sport, che ha festeggiato anche la vittoria della formazione di casa del Club Imola, trionfatrice nella categoria Under 16 femminile. Il Club Imola ha superato per 2-0 la Nova Volley Loreto in un PalaRuggi che ha calorosamente supportato le proprie beniamine. Terzo il Volley Team Piacenza vittorioso per 2-1 sulla Polisportiva Masi nella finalina. In Under 14 femminile vittoria del Castelfranco che ha superato 2-0 la società 29 Martiri Firenze nella finale disputata alla palestra Veterani, terza Castellana vittoriosa 2-0 su Fiorenzuola. In Under 18 femminile vittoria del Volley Team Piacenza che ha superato 2-0 la Robur. Nell’unico torneo maschile, l’Under 17, il successo è andato al Merate Volley che ha superato 2-0 la Folgore San Miniato; terzi gli imolesi della Uisp: 2-0 contro Migliarino Volley. Infine nell’Under 13 femminile vittoria dell’Arno Volley che ha superato 2-1 Castellana.

l.m.