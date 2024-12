Pallavolo, netta vittoria contro Foiano. Il derby è del Club Arezzo. Per Morelli tre punti d’oro

La decima giornata del campionato regionale di serie C girone A si chiude con la vittoria in trasferta del Club Arezzo su Foiano 3 a 0. I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Amatucci schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Avvio in sordina per i ragazzi di coach Morelli che nel primo parziale, come spesso succede, commettono troppi errori gratuiti e lasciano i padroni di casa lottare palla su palla, il set si decide ai vantaggi dove la spuntano gli aretini per 24-26. Secondo parziale in controllo: i nero amaranto mettono in campo un buon gioco, buona a pressione in battuta e la fase muro difesa che permette a Ricci e compagni di conquistare agilmente il set per 19-25. Terzo parziale è un monologo a tinte nero amaranto, i ragazzi di coach Morelli sono determinati a chiudere in fretta la pratica, i padroni di casa non trovano soluzioni efficaci e il set si chiude molto rapidamente per 15-25, vittoria rotonda per 3-0 e tre ottimi punti in classifica. "Abbiamo iniziato il girone di ritorno nel migliore dei modi contro un avversario che tra le mura amiche non è mai semplice da affrontare. Adesso dobbiamo concentrarci sulle prossime due gare prima della sosta" spiega il coach aretino. Prossimo turno lo scontro con Firenze Ovest sabato al Maccagnolo.