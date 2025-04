Pamela Malvina difende il titolo europeo dei pesi leggeri contro Martina Righi a Ferrara

Mancano meno di dieci giorni al ritorno sul ring di Pamela Malvina Noutcho Sawa. La campionessa bolognese, adottata ormai dalla città in cui ha studiato, lavora, vive e ha conquistato per due volte la cintura europea, difenderà il titolo continentale conquistato contro Nina Pavlovic lo scorso ottobre in una sfida che si preannuncia più che agguerrita contro la toscana Martina Righi. Un derby italiano per la corona europea dei pesi leggeri che si terrà il prossimo 11 aprile a Ferrara alla Bondi Arena con l’organizzazione.

Un trasloco di provincia che non spaventa la pugile-infermiera, consapevole che il calore del pubblico che l’ha accompagnata all’ombra delle due Torri la sosterrà anche in occasione di questa difesa volontaria del titolo, quanto mai fondamentale per le ambizioni di crescita ulteriore che Malvina si è data insieme ad Alessandro Dané e tutta la Bolognina Boxe. La boxeur di origini camerunensi arriverà al match ancora imbattuta tra i professionisti, con un ruolino di otto combattimenti e altrettante vittorie mentre l’avversaria conta un record di sei vittorie, due sconfitte e un pareggio tra le super piuma.

Il doppio successo in EBU Silver e poi per la cintura continentale hanno proiettato la bolognese al terzo posto del ranking mondiale IBF, con Righi quarta nella classifica delle sfidanti della campionessa in carica. Le due si sono affrontate soltanto in allenamento, con diverse sessioni di guanti per le rispettive preparazioni e il faccia a faccia tra le sedici corde avrà ora i crismi ufficiali. Tra l’altro le due condividono un destino incrociato per quel che riguarda il titolo italiano dei pesi leggeri: nel 2023 Malvina affrontò a Casoria Nadia Flalhi, assicurandosi la cintura lasciata vacante proprio dalla sua prossima sfidante passata alla categoria superpiuma. Per prepararsi al meglio a questa sfida, l’atleta allenata da Dané e Franco Palmieri è volata lo scorso dicembre anche in Inghilterra, dove tra l’altro si è confrontata con la regina mondiale dei Supergallo, Ellie Scotney.

Oltre al viaggio oltremanica, il team di Malvina si è anche potenziato per alzare ulteriormente l’asticella in vista di questa ma anche delle sfide future: sono stati aggiunti un nuovo preparatore atletico, Simone Tropiano e l’allenatore brasiliano Daniel Ciambroni, ex pugile attivo come coach alla palestra Barca Combat Club e già collaboratore della Nazionale. In questi mesi Malvina si è così concentrata nel limare ulteriormente le sue caratteristiche, oltre ad aumentare la forza esplosiva. L’esame Righi sarà così uno spartiacque importante per il futuro di Pamela Malvina, pronta a spiccare definitamente il volo a livello internazionale.