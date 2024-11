Pamela, un anno d’oro. Nella classifica mondiale ora siede al quarto posto

In tredici mesi tre cinture, due delle quali europee. Questo il bottino di Pamela Malvina Noutcho Sawa che in poco più di un anno è riuscita a lasciare un segno indelebile nel pugilato bolognese. Non che non l’avesse già fatto con le vittorie precedenti ma questi titoli hanno una valenza ancora maggiore a partire da ieri quando la IBF, l’International Boxe Federation, ha pubblicato la nuova classifica mondiale nella quale la pugile-infermiera della Bolognina Boxe è stata inserita al quarto posto.

Un risultato che colloca Malvina tra le sfidanti ufficiali alla campionessa Beatriz Ferreira. La campionessa di origini camerunensi ma ormai bolognese d’adozione si attesta dietro alla tedesca Beke Bas, attualmente sfidante numero uno alla cintura IBF, all’inglese Rhiannon Dixon e all’argentina Maria Ines Ferreira. La vittoria dello scorso 25 ottobre all’Unipol Arena contro Nina Pavlovic, arrivata in modo netto e unanime, aveva già fatto intuire che per Malvina si sarebbero aperte le porte della top ten nel ranking mondiale ma non ci si aspettava che si potesse addirittura arrivare già al quarto posto. L’imbattuta pugile sotto contratto con la Promo Boxe Italia di Mario Loreni è poi anche nei primi dieci posti della IBO, la International Boxe Organization, altra sigla internazionale del pugilato, che invece ha posizionato all’ottavo posto del ranking l’allieva di Alessandro Dané.

Ora rimane la curiosità per le altre classifiche, WBA, WBO e WBC. Quel che è certo è che Pamela Malvina abbia avuto una crescita esponenziale, con la trentaduenne che ha le carte in regola per migliorare ancora: dalle corsie del Pronto Soccorso al ring, ha prima conquistato il titolo italiano dilettanti, poi è passata Professionista nel 2022 e da allora rimane imbattuta, con otto vittorie in altrettanti incontri. Tra questi il successo di Casoria a settembre 2023, quando ha vinto la cintura italiana dei pesi leggeri contro Nadia Flahi e poi il titolo EBU Silver dello scorso aprile contro Jordan Barker-Porter. In un PalaDozza che urlava all’unisono il suo nome.

Ora per Malvina si aprono le porte del futuro: dopo il successo europeo contro la Pavlovic, tornerà quasi sicuramente sul ring nei primi mesi del 2025, forse già a marzo, per una difesa volontaria della cintura continentale. In caso di nuova vittoria, la pugile-infermiera acquisirebbe ulteriore esperienza e potrebbe candidarsi seriamente per il titolo mondiale.