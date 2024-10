Panathlon club, la festa del baseball. Sulla promozione in B la firma dei pesaresi

"Finalmente siamo tornati al nostro posto, e lo abbiamo fatto con una squadra giovane e locale. Adesso lavoriamo per continuare a migliorarci". È il presidente del Baseball Club Pesaro, Cristiano Crinelli, a rompere il ghiaccio e raccontare ai soci del Panathlon guidato da Angelo Spagnuolo la gioia del ritorno, dopo 4 anni di assenza, in serie B. Una serata ricca di racconti e aneddoti, che hanno ripercorso gli oltre 50 anni di storia della società pesarese, fino ad arrivare alla recente promozione, con uno sguardo al futuro. "Questo risultato è frutto di 4 anni di lavoro intenso, con un gruppo nuovo di ragazzi delle giovanili. – dice ancora Crinelli –. È stato un percorso articolato, accidentato e faticoso. Con grande costanza e grazie alla collaborazione di tante persone, abbiamo ottenuto la promozione inseguita per due anni. I manager sono stati bravi e hanno saputo tenere sotto controllo la tensione, non farla arrivare ai ragazzi". Tra gli ospiti Umberto Baldassarri, allenatore di terzo livello Baseball Pesaro, Riccardo Giampaoli, allenatore e dirigente, Diego Albertoni, giocatore, Simone Vichi dirigente ed ex giocatore, Stefano Battaglini responsabile marketing e il manager Thomas Iacomucci che ha raccontato la partita decisiva con Chieti: "Siamo partiti timorosi, loro avevano una tifoseria accesa. Abbiamo fatto qualche errore, qualche battuta timida, e abbiamo subito 3 punti, a quel punto ho richiamato i ragazzi. Da li ci siamo ripresi. Alla fine della partita ci meritavamo quella vittoria, avevamo fatto tutto noi, sia gli errori che le cose buone".

"Una serata dai grandi contenuti, che ha voluto contribuire a dare meritata visibilità a uno sport dalla lunga tradizione e dal forte radicamento in città" commenta il Presidente del Panathlon Angelo Spagnuolo. Ad aprire la serata, cui ha partecipato il Governatore di Area 5 Stefano Ripanti, l’ingresso tra i soci di Lorenzo Scatigna, agente sportivo, commentatore televisivo ed esperto Nba con un passato da allenatore di pallacanestro.

Luigi Diotalevi