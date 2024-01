Panathlon - Le elezioni. Nobile presidente. Ricordato anche Riva

E’ Lucio Nobile (foto) il nuovo presidente del Panathlon club di Lucca. Succede a Guido Pasquini, rimasto in carica negli ultimi quattro anni. Sportivo di grande livello, Nobile è stato un calciatore degli anni settanta-ottanta: ha vestito le maglie di Juventus, Como, Lucchese, Siracusa, Campania, Ponticelli e Sambenedettese. Con la maglia rossonera ha collezionato 158 presenze, facendo parte della mitica squadra del ’78 che sfiorò la "B" duellando con la Spal, realizzando 6 gol. Una volta attaccate le scarpette al chiodo, ha intrapreso la carriera di allenatore.

L’elezione di Nobile, che ha già ricoperto il ruolo di "vice" proprio sotto la presidenza Pasquini, è avvenuta all’unanimità, nel corso dell’assemblea svolta lunedì sera e presieduta da Umberto Giannini. Rinnovato anche il consiglio direttivo, di cui fanno parte: Guido Lazzarini, Carla Landucci, Arturo Guidi, Luciano Nottoli, Andrea Martinelli, Ilaria Rosellini, Pierluigi Castellani, Marco Porciani, Maurizio Franceschi, oltre a Guido Pasquini, componente di diritto del consiglio in quanto past president. Per il collegio di controllo contabile sono stati eletti: Alberto Davini, Luciano Galli e Alessandro Pfanner (effettivi); Erasmo Pacini e Lorenzo Michelotti (supplenti); mentre, per il collegio di garanzia statutaria, ci sono adesso: Enrico Turelli, Carlo Giammattei e Alessandro Sesti (effettivi); Roberto Da Porto e Alessandro Lazzari (supplenti).

Nel corso della prima seduta del consiglio saranno effettuate le nomine necessarie per completare l’organigramma del club. Nobile ha, naturalmente, ringraziato i soci per la fiducia ed ha espresso la volontà di portare avanti il lavoro svolto con grande capacità e passione da Guido Pasquini. L’intento è quello di confermare tutti i progetti e gli eventi tradizionali, insieme all’obiettivo di diffondere la cultura del fair-play nel mondo sportivo. Durante la serata non è mancato un commosso ricordo per Gigi Riva, scomparso proprio nel corso dell’assemblea.

Alessia Lombardi