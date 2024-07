Panathlon. Lutto per il club: morto Rosellini

Un grave lutto ha colpito il Club Panathlon di Lucca. Si è, infatti, spento lo storico socio Mario Rosellini che, nella sua lunga carriera di sportivo, ha ricoperto l’incarico di vicepresidente ed è stato uno dei più importanti membri del Comitato Provinciale Coni di Lucca. Tutto il Panathlon ne compiange la scomparsa, come sottolinea il presidente Lucio Nobile.

"In questo momento di grande dolore – ha spiegato Nobile – a nome del direttivo e di tutti i soci, siamo vicini alla figlia Ilaria, componente del nostro direttivo e tesoriere del Club e a tutta la sua famiglia. Ricorderemo sempre il sorriso di Mario, la sua gentilezza e la sua passione per lo sport e per la vita. E’ stato un grande esempio per tutti noi. È una triste e dolorosa perdita".

Rosellini era un uomo di grande sport, passione che ha anche trasmesso alla figlia Ilaria ed ha curato diverse pubblicazioni, nonché organizzato eventi importanti. Le esequie si svolgeranno oggi alle ore 15.30 nella chiesa dell’Oratorio di S.Anna. Alla famiglia Rosellini le condoglianze anche da parte della nostra redazione.

Alessia Lombardi