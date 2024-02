Pap campione regionale. Il bis nel nuoto Master

"Bissare il titolo ottenuto lo scorso anno era il nostro primo obiettivo e ci siamo riusciti. Proprio per questo motivo, dire che non possiamo non essere soddisfatti". E’ il pensiero del presidente Gabriele Giusti, al termine della gara che ha incoronato la Polisportiva Amatori Prato campione regionale di nuoto ’master’ per quel che concerne le società che schierano sino ad un massimo di sessanta atleti. Una competizione andata in scena pochi giorni fa a Livorno, che ha visto i nuotatori e le nuotatrici pratesi (allenati da Elisa Faggi, Luca Coscia, Claudio Pagnini e Andrea Vannucchi e coordinati da Niccolò Bonanni) imporsi su avversari provenienti da tutta la regione. Il rendimento di Leonardo Meoni, Marco Gradi, Alberto Roggi Gaggi, Sara Ellul Cardone, Francesco Baroni, Vittoria Borelli, Isabella Toti, Dimitri Petracchi, Petra De Paoli, Chiara Regina, Marco Olimpi, Lorenzo Monni, Camilla Teoni, Letizia Mariotti, Lorenzo Nenciarini, Andrea Giusti, Enrico Caregnato, Elisa Tripi, Maurizio Di Benedetto, Andrea Crovetto, Emanuele Giannoni, Monica Gestri, Riccardo Toni, Federico Florindo, Stefano Tatano, Francesco Moroni, Jean Golin, Thomas Vaiani, Luca Salati, Simona Filippini, Paola Lombardi, Daniel Tinti, Saverio Tufo, Luca Mattei, Lorenzo Baroni, Giovanni Pieri, Salvatore Rizzo, Stefano Colzi, Iside Marlazzi, Laura Nuti, Gabriele Adesso, Claudio Calabresi, Marco Galli, Niccolò Magelli, Simone Antonelli, Elena Gavazzi, Luigi Cuorvo, Matteo Piccini, Carlotta Morandini, Tommaso Fuligni e Daniele Guarducci ha fatto la differenza, consentendo al sodalizio pratese di confermarsi al vertice del nuoto toscano.

E non solo, perché la Pap è ormai da oltre un decennio una delle compagini di riferimento del nuoto nazionale: sono otto gli Scudetti in bacheca, alla luce dei titoli di campioni d’Italia conquistati nel 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022. E dopo il sostanziale anno sabbatico della scorsa annata, chissà che per il club non sia venuto il momento di tentare di nuovo la fortuna nel campionato italiano in acque libere per provare ad aggiudicarsi il nono tricolore.

G.F.